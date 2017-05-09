CAS 5 июля рассмотрит обращение «Шахтёра» по трансферу Зинченко в «Уфу»

Спортивный арбитражный суд (CAS) 5 июля проведёт слушания по делу о трансфере полузащитника Александра Зинченко из «Шахтёра» в «Уфу», сообщает пресс-служба организации.
В феврале 2015 года «Уфа» подписала четырёхлетний контракт с украинским футболистом, который ранее выступал за «Шахтёр». Украинский клуб был против трансфера, поэтому «Уфа» обратилась в ФИФА. ФИФА должна назначить сумму компенсации, которую «Уфа» заплатит «Шахтёру» за переход игрока. В итоге международная организация ограничилась лишь тем, что обязала Зинченко заплатить «Шахтёру» € 8 тыс. в качестве штрафа, а донецкий клуб принял решение обратиться в CAS.
Летом 2016 года Зинченко стал футболистом «Манчестер Сити», после чего был отдан в аренду в голландский ПСВ, за который он выступает в текущем сезоне.