У лучшего бомбардира «Эмполи» отобрали автомобиль и права, полученные в России

Полиция отобрала у форварда «Эмполи» и сборной Грузии Левана Мчедлидзе водительские права и автомобиль за нарушение законодательства, утверждает издание Il Tirreno.
Мчедлидзе был остановлен дорожным патрулём. Футболиста попросили предъявить документы. При проверке выяснилось, что нападающий получил водительские права в России. Что касается автомобиля, то он был куплен более года назад и зарегистрирован в Грузии.
Всё это противоречит итальянскому законодательству, по которому с 2006 года все автовладельцы Италии должны получать права лишь на территории страны, а транспортные средства должны быть оформлены там же в течение шести месяцев после приобретения. Поскольку эти условия не были выполнены, Мчедлидзе пришлось оплатить штраф на месте, также он должен будет возместить таможенные пошлины. Лишь после этого ему вернут автомобиль.
Мчедлидзе выступает за «Эмполи» с 2008 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл 15 матчей в Серии А и забил 6 голов, являясь лучшим бомбардиром команды.