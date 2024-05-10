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В «Аталанте» заявили, что выкупят Шарля Де Кетеларе у «Милана»

В «Аталанте» заявили, что выкупят Шарля Де Кетеларе у «Милана»
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Президент «Аталанты» Антонио Перкасси заявил, что клуб выкупит у «Милана» арендованного «бергамасками» в начале сезона полузащитника Шарля Де Кетеларе. Напомним, арендное соглашение футболиста истекает летом 2024 года. Ранее сам футболист о своём желании остаться в клубе из Бергамо из-за постоянной игровой практики.

«Мы выкупим у «Милана» Шарля Де Кетеларе», — приводит слова Перкасси Calcio Finanza.

В нынешнем сезоне 23-летний Шарль Де Кетеларе провёл за «Аталанту» 44 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с «Миланом» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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