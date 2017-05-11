Фернандо Торрес — Роналду: что с тобой происходит, клоун?

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду и форвард «Атлетико» Фернандо Торрес ввязались в словесную перепалку по ходу ответного матча полуфинала Лиги чемпионов. Как сообщает Marca, Торрес, недовольный поведением португальского футболиста, приблизился к нему и сказал: «Что с тобой происходит, клоун?». Роналду в свою очередь ответил: «Ты покидаешь турнир и идёшь домой, глупец». После этого Торрес назвал Роналду сукиным сыном.
«Атлетико» играл на своём поле и одержал победу со счётом 2:1, однако не смог выйти в финал, поскольку в первой игре потерпел поражение со счётом 0:3. В финальном матче «Реал» встретится с туринским «Ювентусом». Матч состоится 3 июня в Кардиффе.