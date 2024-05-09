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«Оренбург» песней группы «Король и шут» отреагировал на слова Березуцкого о раздевалках кл

«Оренбург» песней группы «Король и шут» отреагировал на слова Березуцкого о раздевалках кл
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Футбольный клуб «Оренбург» ответил бывшему защитнику ЦСКА Алексею Березуцкому, который раскритиковал раздевалки команды.

Ранее Березуцкий заявил, что в «Оренбурге» ужасные раздевалки, в которых очень мало места.

Позже «Оренбург» опубликовал видео, на котором показал новые большие раздевалки, которые были построены вместе с реконструкцией стадиона в 2022 году. Само видео было сопровождено песней «Дурак и молния» в исполнении музыкальной группы «Король и шут», в которой есть следующие слова: «Надо ж выдумать такое, во дурак».

На данный момент «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 29 очков. В следующем туре команда встретится с «Локомотивом». Матч состоится 12 мая, начало 14:00 мск.

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