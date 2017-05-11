Полузащитник «Халл Сити» Маркович выбыл до конца сезона

Полузащитник «Халл Сити» Лазар Маркович пропустит оставшиеся два матча чемпионата Англии из-за травмы. Как сообщает официальный сайт английского клуба, сербский футболист из-за травмы лодыжки, полученной в домашней игре с «Сандерлендом» (0:2), не поможет своему клубу во встречах с «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм Хотспур».
В текущем сезоне 23-летний футболист провёл в Премьер-лиге 12 матчей, в которых забил два мяча. За два тура до финиша чемпионата «Халл Сити» занимает 18-е место, которое не позволяет команде остаться в высшем футбольном эшелоне страны.