Шишкин: травму залечил, если бог даст, выйду на поле до конца сезона

Полузащитник Роман Шишкин, выступающий за «Краснодар» на правах аренды из «Локомотива», рассказал о восстановлении от травмы, полученной в апреле в матче 25-го тура РФПЛ с «Амкаром» (2:0). В конце встречи 30-летнего футболиста унесли с поля на носилках после того, как хавбек пермяков Роланд Гиголаев влетел ему в колено.
«Чувствую себя нормально. Уже дней пять тренируюсь индивидуально, бегаю, участвую в квадратах. Единственное, не принимаю участия в игровых упражнениях. Думаю, сейчас после „Урала“ команда приедет, и я продолжу тренироваться в общей группе. Если бог даст, выйду до конца сезона.
Травму залечил, а получится сыграть или нет — уже вопрос второстепенный. Всё могло быть намного серьёзнее. Было большое рассечение, поэтому сразу после игры увезли в больницу, наложили пять швов… Их недавно сняли, но я всё равно тренировался каждый день в зале и выполнял те упражнения, которые позволяли мне это делать", — сказал Шишкин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.