«Манчестер Сити» предложил Х. Навасу продлить контракт

Полузащитник Хесус Навас может задержаться в «Манчестер Сити». Контракт 31-летнего футболиста был заключён до лета, и всё шло к тому, что он покинет команду, однако на финише сезона Навас сумел впечатлить своей игрой главного тренера Хосепа Гвардиолу.
Mirror сообщает, что руководство «Манчестер Сити» предложило Навасу продлить контракт. Детали договора пока неизвестны.
Хесус Навас играет в «Манчестер Сити» с 2013 года, куда перешёл из «Севильи». Ранее президент андалусийцев сообщил, что клуб заинтересован в услугах Наваса.