Чалов: верю, что ЦСКА сможет попасть в ЛЧ, «Зенит» ещё может оступиться

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов сказал, что главная цель его команды на данный момент заключается в попадании в зону Лиги чемпионов. После 27 туров «армейцы», которые идут на втором месте, опережают в таблице Премьер-Лиги «Зенит» на одно очко.
«Я верю, что мы сможем попасть в Лигу чемпионов. На данный момент это наша главная цель. В первую очередь нужно самим не оплошать, взять все возможные очки и тогда уже смотреть на других. Лично у меня есть предчувствие, что «Зенит» ещё может оступиться», — цитирует форварда официальный сайт ЦСКА.