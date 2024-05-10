В «Зените» подтвердили, что Марио Фернандес пропустит остаток сезона из-за травмы

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра подтвердил информацию о том, что защитник сине-бело-голубых Марио Фернандес пропустит остаток сезона-2023/2024 из-за травмы.

«Да, Марио действительно не сможет нам помочь до конца сезона из-за травмы. Самое главное сейчас, чтобы Марио выздоровел», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, к «Зениту» Фернандес присоединился летом 2023 года. Бразилец с российским паспортом подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на 12 месяцев. Ранее в России футболист выступал в составе московского ЦСКА в период с 2012 по 2022 год.

В нынешнем сезоне футболист провёл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2 млн.