Моуринью: в первом сезоне «МЮ» работал усерднее, чем когда-либо в своей карьере

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от первого сезона в клубе.
«Иногда ты попадаешь в большие клубы в трудные моменты, и работать в них сложнее, чем в маленьких клубах. Существует невидимая работа, но я знаю, что уже было сделано и что должно быть сделано в будущем. Успех этого сезона зависит от победы в Лиге Европы? Вы, журналисты, имеете право так сказать, и в этом есть смысл, но я, игроки и руководство так не думаем. Мы усердно трудились в этом сезоне. Я работал усерднее, чем когда-либо в своей карьере.
Мы выиграли Кубок лиги и Суперкубок Англии. Пока не появились многочисленные травмы, боролись за попадание в топ-4 АПЛ. У нас была беспроигрышная серия в 25 матчей. Мы добились того, чего не все смогли добиться в своём первом сезоне в «МЮ». Для нас возможность выиграть Лигу Европы – это трофей и путёвка в Лигу чемпионов», – цитирует Моуринью The Telegraph.
«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Лиги Европы, в котором встретится с голландским «Аяксом». Встреча запланирована на 24 мая.