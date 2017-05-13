Лоськов: легендой «Локомотива» себя не чувствую, вот Сёмин — легенда

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов отметил, что волнуется перед долгожданным возвращением на поле и не считает себя легендой клуба. Ранее официальный «инстаграм» красно-зелёных сообщил, что 43-летний футболист, входящий в тренерский штаб Юрия Сёмина, примет участие в матче 28-го тура РФПЛ против «Оренбурга» (13 мая).
«Конечно, волнуюсь перед возвращением на поле. Я тоже человек. Мой дебют был в марте 1997-го, игра с „Балтикой“. Не помню, тряслись ли коленки, но как это обычно бывает – до первого удара по мячу есть волнение, а потом всё уходит и начинается футбол. Всегда хотел закончить именно как профессионал. Чтобы игра была настоящая. А шоу-матчи мне не очень нравятся. Есть в этом какая-то фальшь, когда соберутся пузатые мужики и гоняют пешком мяч. Это я образно говорю. Мне хочется закончить по-настоящему.
Уже тяжело биться, возраст сказывается. Но будет настоящий футбол. Рекорд по количеству проведённых сезонов в чемпионате — это для меня не мотивация. Главное – попрощаться с болельщиками в качестве футболиста. И сказать им, что есть такой тренер Дмитрий Лоськов. Конечно, было бы оптимальным провести матч в тот год, когда у меня контракт заканчивался, и так проститься, уйти спокойно. Но не сложилось, не дали этого сделать. Не знаю почему, к ним вопросы. Что теперь злиться, надо прощать людям. Общался потом с Биличем. Если бы он знал, выпустил бы: последние игры ничего не решали.
Легендой клуба себе не чувствую. Как я могу? Вот Палыч – легенда! Столько лет он в «Локо»! Было такое, что болельщики выступили против вручения моего 10-го номера Прудникову, который находился на просмотре и играл под ним. Поэтому Александра и не взяли в «Локомотив» — это была его ошибка! И вот он сейчас в «Анжи». Хотел бы сказать большое спасибо болельщикам за то, что они с нами, за то, что переживали за клуб и в то время, когда всё хорошо, и тогда, когда у нас случались трудности. Спасибо, что отдавали своё тепло мне и поддерживали меня. Говорю это от души!" — сказал Лоськов в интервью «Спорт-экспрессу».