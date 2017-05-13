Куман: я очень доволен первым сезоном в «Эвертоне»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман подвёл итоги уходящего сезона, отметив удачную игру «ирисок» на своём поле.
«Я горжусь тем, как „Эвертон“ играл на своём поле в этом сезоне: 13 побед в 19 матчах — классный результат. Я очень доволен этим сезоном, мы финишировали сразу за „большой шестёркой“. Нам нужно лучше играть на выезде, но эту задачу мы будем решать уже в следующем году», — цитирует Кумана Sportsmole.
«Эвертон» за тур до окончания чемпионата Англии потерял шансы подняться выше седьмого места: «ириски» набрали 61 очко в 37 матчах.