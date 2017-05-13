Дольберг: следующий сезон я проведу в «Аяксе»

Нападающий «Аякса» Каспер Дольберг сообщил, что не намерен менять команду в следующем сезоне, несмотря на слухи об интересе топ-клубов из АПЛ и других европейских лиг.
«Следующий сезон я проведу в „Аяксе“, хочу остаться в этой команде. Мне нужно продолжать прибавлять и забивать ещё больше голов», — цитирует Дольберга ElfVoetbal.
Действующий контракт Дольберга с «Аяксом» рассчитан до 2021 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов 19-летний футболист забил 15 голов и отдал шесть результативных передач в 28 матчах.