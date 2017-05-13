Венгер: гол рукой вернул «Сток» в игру в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал гостевую победу над «Сток Сити» (4:1) в матче 37-го тура АПЛ.
«У нас была трудная неделя, но команда собралась с силами и показала боевой настрой. Мы рады победе. Я считаю, что когда команда хорошо играет, то индивидуальное мастерство отдельных футболистов помогает нам побеждать.
«Сток» вернулся в игру после гола рукой, но когда вы отправляетесь в такие места, как Сток, то нужно понимать, что по ходу матча в любом случае будут тяжёлые моменты", — цитирует Венгера BBC.