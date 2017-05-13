Фернандеш: Лоськова ни с кем не сравнить — никто столько не сделал для «Локо»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш после победы над «Оренбургом» (4:0) в матче 28-го тура РФПЛ отверг сравнения с полузащитником Дмитрием Лоськовым.
«О том, что Лоськов сыграет в основном составе, мы узнали только в день матча. Он столько сделал для клуба и заслуживал самого лучшего прощального матча. Он заслуживал, чтобы это игра случилась раньше. Лоськов регулярно тренируется с нами. Особенно если нам не хватает игрока. Лоськов нам много помогает. Являюсь ли я теперь новым Лоськовым, который дирижирует атаками? Прекратите. Нас невозможно сравнивать, учитывая, что он значит для клуба. Его ни с кем вообще нельзя сравнивать – никто столько не сделал для «Локо», — сказал Фернандеш в эксклюзивной беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Григорием Телингатером.
43-летний ветеран вывел «железнодорожников» на игру с «Оренбургом» с капитанской повязкой и был заменён на 13-й минуте. Лоськов провёл прощальный матч за «Локомотив» и сыграл в своём 20-м сезоне чемпионата России, установив рекорд.