Директор «Байера» об отставке Коркута: в футболе всё решает результат, а его нет

Исполнительный директор леверкузенского «Байера» Михаэль Шаде заявил, что не будет продлевать контракт с нынешним главным тренером клуба Тайфуном Коркутом из-за неудовлетворительных результатов команды. Специалист доработает до конца сезона, после чего покинет пост наставника.
«В футболе всё определяет результат, а у „Байера“ его, к сожалению, нет», — цитирует ESPN FC исполнительного директора клуба Михаэля Шаде.
Коркут возглавил «Байер» в марте нынешнего года, сменив уволенного за неудовлетворительные результаты Роджера Шмидта, и провёл с командой 11 матчей (1 победа, 6 ничьих, 4 поражения).
Решение о расставании с Коркутом было принято после разгромного поражения «Байера» от «Шальке-04» со счётом 1:4 в домашнем матче 31-го тура Бундеслиги. В СМИ также сообщалось, что «Байер» рассматривает две кандидатуры в качестве замены Коркуту: это наставник «Ниццы» Люсьен Фавр и рулевой «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич.