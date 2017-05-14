Полузащитник «Крыльев Советов» А. Глеб защитил диплом в Академии управления РБ

Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной Беларуси Александр Глеб защитил дипломную работу в Академии управления при президенте Республики Беларусь. 36-летний футболист успешно завершил обучение по специальности «Государственное управление и право».
«Студенты 5-го курса заочной формы обучения группы ГУП-2 специальности „Государственное управление и право“, среди которых Александр Глеб – мастер спорта международного класса, успешно защитили свои дипломные работы», — сообщается в официальном «инстаграме» академии.
Фото Глеба с защиты диплома можно посмотреть в «Инстаграме».
В нынешнем сезоне Глеб провёл 10 матчей за «Крылья Советов», в которых отметился одной результативной передачей.