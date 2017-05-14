Тренер «Шальке»: хотел, чтобы забил именно Хунтелар. Ему не хватило миллиметров

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился впечатлениями от домашнего матча 33-го тура Бундеслиги с «Гамбургом» (1:1). Форвард Клас-Ян Хунтелар в последний раз вышел на поле «Фельтинс-Арены» в футболке «Шальке».
«В первом тайме мы играли лучше, чем во втором. Комбинация, приведшая к голу Гвидо Бургшталлера, была разыграна очень красиво, впрочем, и её завершение было прекрасным. После этого у нас было много шансов забить второй гол, мне лично очень хотелось, чтобы это сделал именно Хунтелар. Ему не хватило всего каких-то миллиметров. На добивании уже Гвидо должен был переправлять мяч в ворота, и тогда преимущество в два мяча перед уходом на перерыв определённо пошло бы нам на пользу.
Во второй половине игры мы уже не были так активны. Мы слишком сильно расслабились и практически не создали никаких опасных моментов, «Гамбург» же, напротив, верил в успех до конца. Когда Бобби Вудс упустил свой шанс, нам просто повезло, но в добавленное время мы получили своё. Однако и этот гол мы чуть было не отыграли на 94-й минуте. Покинул ли мяч поле, до того как его коснулся Сеад Колашинац, я не видел. Жаль, что не получилось выиграть, я искренне желал победы команде и болельщикам», — цитирует Вайнцирля сайт «Шальке».