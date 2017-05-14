Швайнштайгер: всё было бы иначе, встреться мы с Моуринью в другой ситуации

Полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», рассказал о своих отношениях с наставником манкунианцев Жозе Моуринью.
«Когда я три месяца тренировался самостоятельно, было непросто. Но когда Моуринью увидел, как я тренируюсь, и понял, что я остаюсь профессионалом, то изменил своё мнение. Мне немного не повезло. Думаю, всё было бы по-другому, если бы мы встретились в другой ситуации. Да, было трудно, но я стараюсь мыслить позитивно. Я мечтал играть за «МЮ» и помогать команде», — цитирует Швайнштайгера ESPN.