«СКА-Хабаровск» не смог досрочно гарантировать себе участие в стыковых матчах

В матче 37-го тура Футбольной национальной лиги «Тосно» на своём поле принимал «СКА-Хабаровск». Встреча проходила на стадионе «Электрон» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе победителей дубль оформил Антон Заболотный, а ещё один гол с пенальти забил Александр Кутьин. В составе хабаровчан отличился Хуан Лескано.
Таким образом, «СКА-Хабаровск» (58 очков) упустил возможность стать недосягаемым для «Тамбова» (56) в турнирной таблице ФНЛ, досрочно застолбив за собой четвёртое место. «Тосно» (72) занимает второе место.
В других матчах дня, которые проходили параллельно, «Волгарь» обыграл «Кубань» (2:1), «Зенит-2» сыграл вничью с «Факелом» (1:1), а «Спартак-2» разгромил «Химки» (4:0).