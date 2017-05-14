Клопп: никогда не сомневался, что Коутиньо способен играть ближе к своим воротам

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал гостевую победу над «Вест Хэм Юнайтед» (4:0) в матче 37-го тура чемпионата Англии. Полузащитник Филиппе Коутиньо оформил дубль и отдал голевую передачу, хотя играл на более близкой к своим воротам позиции.
«Уже не помню, когда именно, но я точно говорил, что Коутиньо способен играть глубже. В этом я никогда не сомневался. Филиппе никогда не был вингером, он — плеймейкер, а потому он сваливается в центр даже в тех матчах, где номинально располагается на фланге. Не важно, на какой позиции он выходит, — важно то, как он действует в ключевых эпизодах. Очевидно, что сегодня он был очень хорош», — цитирует Клоппа Goal.