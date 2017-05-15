Фанаты «Тоттенхэма» выбежали на поле после матча на «Уайт Харт Лэйн»

Для «Тоттенхэм Хотспур» домашний матч 37-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» стал последним на домашнем стадионе «Уайт Харт Лэйн». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
После окончания встречи болельщики лондонской команды выбежали на поле. Следующий сезон «Тоттенхэм» проведёт на стадионе «Уэмбли», а летом 2018 года переберётся на новую арену.
Победив в этой встрече, команда набрала 80 очков и досрочно гарантировала себе второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Посмотреть видео с выбежавшими на поле болельщиками «Тоттенхэма» можно в «Твиттере».