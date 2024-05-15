Кински: в чемпионской гонке РПЛ всё решится в матче «Краснодар» — «Динамо»

Экс-вратарь «Сатурна» и сборной Чехии Антонин Кински высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Я видел, что «Динамо» опережает «Зенит» на два очка. Мне кажется, всё решится в последнем матче с «Краснодаром». В первом круге «Динамо» проиграло в очном матче, поэтому ещё и «Краснодар» может стать чемпионом. Будет интересная развязка», — сказал Кински в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, по итогам 28-го тура Российской Премьер-Лиги на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги вышло московское «Динамо». В активе столичного клуба 53 очка. На втором месте располагается петербургский «Зенит». В активе сине-бело-голубых 51 очко. Что касается третьего места, то его занимает «Краснодар». Южане заработали 50 очков.