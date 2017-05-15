Зидан: с каждым днём «Реал» всё ближе к чемпионству

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от победы над «Севильей» в матче 37-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 4:1.
«Выиграть чемпионат Испании очень тяжело, но с каждым днем мы все ближе к этому. Осталось всего два матча, постараемся продолжать в том же духе. Сегодня мы классно начали игру и заслуженно победили. Кейлор Навас несколько раз спас команду, а потом замены добавили „Реалу“ баланса и мы показали отличный футбол во втором тайме.
Кейлор Навас был и остаётся ключевым игроком «Реала». Сегодня он провёл отличный матч», — цитирует Зидана Marca.
«Барселона» и «Реал», набрав по 87 очков, находятся на вершине турнирной таблицы: каталонцы занимают первое место по дополнительным показателям, но у мадридцев есть матч в запасе.