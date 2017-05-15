Сампаоли: как я могу признать, что буду работать у руля сборной Аргентины?

Главному тренеру «Севильи» Хорхе Сампаоли в очередной раз был задан вопрос о возможной работе во главе сборной Аргентины. Наставник андалусской команды вновь не подтвердил, что по окончании текущего сезона возглавит «альбиселесте».
«Как я могу признать, что буду работать у руля сборной Аргентины, если это не утверждено на официальном уровне? Значение имеет только то, что существует официально. Поэтому я не собираюсь давать объяснения насчёт того, чего нет», — приводит слова Сампаоли Marca.
Ранее уже неоднократно сообщалось, что ассоциация футбола Аргентины ведёт переговоры с «Севильей», делая ставку именно на Сампаоли.