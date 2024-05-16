Бистрович: Латышонок показал, что он один из лучших вратарей чемпионата

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович оценил перспективы вратаря команды Евгения Латышонка, а также высказался о борьбе за выживание в Российской Премьер-Лиге.

«Латышонок в этом сезоне показал, что он один из лучших вратарей чемпионата. Он нас в каждом матче спасает. Очень комфортно играть, зная, что у тебя на воротах играет такой голкипер. Нам было очень тяжело от поражения, которое случилось с нами в последних минутах в матче с «Динамо». Но у нас есть характер – матч со «Спартаком» тому подтверждение. Мы нацелены забрать оставшиеся шесть очков», – приводит слова Бистровича Metaratings.

Напомним, во вторник, 14 мая, «Балтика» провела финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздался в 20:45 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Таким образом, «Балтика» вышла в Суперфинал Кубка России по футболу, где сыграет с «Зенитом».