Объявлены судейские назначения на матчи 29-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.
18 мая (суббота)
«Динамо» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Артём Любимов; инспектор – Андрей Бутенко.
«Локомотив» – «Факел»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Виктор Кулагин.
«Сочи» – «Краснодар»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Алексей Тюмин.
19 мая (воскресенье)
«Урал» – «Оренбург»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Андрей Гурбанов; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Артём Любимов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Александр Гвардис.
«Спартак» – «Рубин»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Ростов» – «Балтика»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Алексей Резников.
«Ахмат» – «Зенит»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Мацюра.
20 мая (понедельник)
«Пари НН» – ЦСКА: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Михаил Иванов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Олег Соколов.