Сборная Германии объявила состав на Евро-2024

Сборная Германии в своих соцсетях объявила состав на чемпионат Европы — 2024. Сейчас в него входят 27 игроков, но в окончательную заявку немецкая сборная сможет включить только 26 футболистов.

Интересно, что в заявке сборной Германии отсутствуют Матс Хуммельс, Леон Горецка, Никлас Зюле и Юлиан Брандт.

Фото: Пресс-служба сборной Германии

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучших из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.