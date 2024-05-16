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Нагельсман объяснил вызов в сборную Германии на Евро-2024 Томаса Мюллера

Нагельсман объяснил вызов в сборную Германии на Евро-2024 Томаса Мюллера
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман рассказал, почему вызвал в национальную команду на Евро-2024 нападающего «Баварии» Томаса Мюллера.

«Томас — связующее звено. У него хорошая связь со всеми игроками в сборной. Но это не значит, что Мюллер просто добродушный дядечка. Вероятно, он не будет играть с самого начала, но со временем вольётся в состав», — сказал Нагельсман на пресс-конференции после объявления состава сборной на Евро.

Напомним, ранее сборная Германии опубликовала заявку на чемпионат Европы — 2024. Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии. Сборная Германии начнёт путь на Евро-2024 в группе A с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

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