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Гранат: сейчас нет лучшего российского защитника в РПЛ

Гранат: сейчас нет лучшего российского защитника в РПЛ
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Бывший игрок «Динамо» и сборной России по футболу Владимир Гранат рассказал, кого считает лучшим защитником Российской Премьер-Лиги.

«Кого из российских защитников могу назвать лучшим? В «Зените» нет, в «Спартаке» нет, ЦСКА тоже, «Ростов» нет. Команды много ошибаются в обороне. Сейчас нет лучшего российского защитника в чемпионате, не могу никого выделить, кроме Дугласа Сантоса», — приводит слова Граната Legalbet.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России московское «Динамо». Команда Марцела Лички опережает идущий следом «Зенит» на два очка за два тура до конца сезона. Тройку лидеров замыкает «Краснодар». «Динамо» в следующем матче внутреннего первенства сыграет с «Крыльями Советов».

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