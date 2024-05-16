Глава ФНЛ: некоторые клубы пытаются уйти от трансляций. Это наводит на неприятные мысли

Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, какие моменты в Первой и Второй лигах вызывают у него вопросы.

— Конец сезона — время основных жалоб на судейство.

— Да, эта тема активно поднимается. И в РПЛ, и у нас. Знаю, что РФС многое делает для изменения этого тона. В академии проводят наборы для получения квалифицированных судей. Появляются филиалы академии по регионам. Чем больше выборка арбитров, тем лучше. Руководители судейского корпуса проводят тренинги.

— Наверняка есть вещи, которые у вас вызывают вопросы.

— Некоторые клубы пытаются уйти от трансляций своих игр на «Матч ТВ» или «Матч Премьер». Отказываются от больших охватов, а это наводит на неприятные мысли. Но при всём этом есть вопросы и по назначению судей и их решениям, — рассказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.