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Коул Палмер высказался о своей результативности в первом сезоне в «Челси»

Коул Палмер высказался о своей результативности в первом сезоне в «Челси»
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о своей результативности в текущем сезоне чемпионата Англии. Палмер забил уже 22 мяча. Таким образом, он уже повторил лучший результат легенды «Челси» Фрэнка Лэмпарда, который забил 22 мяча в сезоне-2009/2010.

«Забить 22 гола в Премьер-лиге — это большое достижение. Очевидно, что Лэмпард — один из лучших игроков «Челси» в истории, но, надеюсь, я смогу продолжать в том же духе.

Это мой первый сезон, но я должен продолжать двигаться вперёд. Возможно, в следующем сезоне будет сложно добиться большего, но я попробую!» — приводит слова Палмера официальный сайт «Челси».

22-летний Коул Палмер перешёл в «Челси» в сентябре 2023 года. Его предыдущим клубом был «Манчестер Сити».

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