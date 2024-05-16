Червиченко: матч «Зенит» — ЦСКА неинтересный, даже «Балтика» и «Спартак» играли веселее

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об ответном матче «Зенита» и ПФК ЦСКА в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. Игра проходила в Санкт-Петербурге, основное время встречи завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее и удачливее оказался «Зенит» — 5:4.

«Результат закономерный. Игра была тоскливой с ужасным эпизодом, где получил травму Тороп. «Зенит» какой-то вздувшийся — ничего показать не может. Они наваливают, но не несут никакой опасности. Армейцы могли и забить. Игра была совсем неинтересной — даже «Балтика» со «Спартаком» играли повеселее», — сказал Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.