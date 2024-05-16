Тренер «Рубина» Рахимов высказался о прогрессе Лисаковича в «Балтике»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался об игре нападающего Виталия Лисаковича, выступающего на правах аренды за калининградскую «Балтику».

«Ему нужно было поменять обстановку, получить новый вызов, доказать свою состоятельность, а играть он умеет. И я до этого говорил, что это игрок с очень хорошими качествами. Здесь момент того, что свои личные интересы ты всегда должен подчинять интересам команды. На сегодня мы видим, что у него это в «Балтике» происходит, но и мы будем рады, если у него это всё сохранится. Я рад за него, и мы знали о его качествах, но он должен подчинить свои интересы интересам команды – любой», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Виталий Лисакович провёл за «Балтику» 10 матчей, в которых забил три мяча и оформил две голевые передачи. Также на счету нападающего пять игр в Фонбет Кубке России и одна результативная передача.