Ленни Кравиц выступит на «Уэмбли» перед финалом Лиги чемпионов сезона-2023/2024

Известный американский певец Ленни Кравиц выступит перед началом финального матча Лиги чемпионов, в котором сыграют дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли» 1 июня.

Напомним, на пути к решающему матчу самого престижного еврокубкового турнира «Боруссия» обыграла нидерландский ПСВ на стадии 1/8 финала, мадридский «Атлетико» в четвертьфинале и «Пари Сен-Жермен» в полуфинале. «Реал», в свою очередь, оказался сильнее «РБ Лейпциг», «Манчестер Сити» и мюнхенской «Баварии».

Отметим, что мадридский «Реал» является рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали этот турнир 14 раз. «Боруссия» выигрывала Лигу чемпионов только один раз — в 1997 году.