Бывший вице-президент «Спартака» Измайлов: Зарема Салихова — грамотный футбольный менеджер

Бывший вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов охарактеризовал Зарему Салихову, супругу экс-владельца красно-белых Леонида Федуна, которая входила в совет директоров клуба.

«Когда я работал в «Спартаке», Заремы не было в клубе. Мы все вопросы решали напрямую с Александром Николаевичем (Жирковым, заместителем председателя совета директоров. — Прим. «Чемпионата») и Леонидом Арнольдовичем — это было удобно и чётко. Зарема, на мой взгляд, — грамотный футбольный менеджер и заинтересованный человек в жизни «Спартака». Заинтересованный финансово и лично. Могу сказать, что вселенная не терпит пустоты. Если появляется вакуум в клубе, то это пространство заполняется чем-то или кем-то. Бизнес-процессы необходимо делать для жизни клуба. То же самое происходило и недавно, когда многие бизнес-процессы были зациклены на главном тренере Абаскале. А это в принципе не работа тренера. Он в итоге и остался крайним», — рассказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.