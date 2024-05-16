В ФНЛ объяснили, почему некоторые клубы не заинтересованы в доходах

Исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко и президент ФНЛ Наиль Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру объяснили, почему некоторые клубы не заинтересованы в доходах.

— Клубы Второй лиги А говорят, что получают от бродкастера лишь 250 тысяч рублей за сезон. То есть несущественные деньги при бюджете около 100 млн.

Измайлов: Тут ведь в чём вопрос. Если хочешь зарабатывать больше, необходимо делать инвестиции и находить партнёров. Проблема ещё в том, что некоторые клубы не заинтересованы в доходах. Такая история есть не только во Второй лиге, но и в Первой, и даже в РПЛ.

— Клубы не заинтересованы в своих доходах? Как такое возможно?

Атаманенко: Скажем мягко: есть клубы, которые далеки от амбициозного целеполагания.

— Что это значит?

Измайлов: Клубы получают определённый бюджет от региона или спонсора. Если команды начинают зарабатывать, то инвестор или регион может сказать: «Раз вы зарабатываете, то я могу дать меньше».