Наиль Измайлов ответил на подозрения, что он настоял на увольнении Карреры из «Спартака»

Действующий президент ФНЛ Наиль Измайлов ответил на подозрения, что во время работы в московском «Спартаке» именно он настоял на увольнении Массимо Карреры с тренерского мостика красно-белых.

— Среди болельщиков есть мнение, что вы настояли на уходе Карреры. Это действительно так?

— Я больше всех остальных видел ситуацию в команде. И куда всё катится. Решение в любом случае принимали совет директоров и акционер клуба. Будучи вице-президентом, я мог влиять на какие-то вещи, но последнее слово оставалось не за мной. Точно так же, как и по кандидатуре следующего тренера у меня были сомнения. Параллельно я вёл переговоры и с иностранцами, — рассказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Измайлов работал в структуре красно-белых с 2013 по 2019 год. Одно время он даже занимал должность вице-президента клуба. В октябре 2022 года Измайлов занял пост президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ).