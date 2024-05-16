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Непомнящий: при Газзаеве и Слуцком к воротам ЦСКА было не подойти, а сейчас нет характера

Непомнящий: при Газзаеве и Слуцком к воротам ЦСКА было не подойти, а сейчас нет характера
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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре ЦСКА.

«В ЦСКА меня сильно смущает, что во многих играх команда открывает счёт, но его не удерживает. На этом потеряно больше 10 очков, условно говоря, была бы уже первая тройка в таблице. Тогда и вопросов бы не возникало. В том, что ЦСКА не является монолитной командой, играют роль два фактора. Первый — нехватка состава, всегда выпадают игроки какого-то звена, в атаке не всё в порядке. Вспомните команду Газзаева или Слуцкого. Если они забивали мяч, подойти к их воротам было почти невозможно, иногда на смерть стояли. Сейчас немного другая команда. А второй фактор — психология. Пока у ЦСКА нет характера. Есть игра, очень хорошо начинают, показывают привлекательный футбол, но не научились держать счёт», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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