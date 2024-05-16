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Михаил Мудрик выступил с заявлением по поводу своего будущего

Михаил Мудрик выступил с заявлением по поводу своего будущего
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Атакующий полузащитник «Челси» Михаил Мудрик выступил с заявлением по поводу своего ближайшего будущего. Украинский футболист подтвердил, что пропустит остаток текущего сезона. Также Мудрик пообещал болельщикам «увидеться в новом сезоне», что опровергает слухи о его возможном уходе из лондонского клуба.

«К сожалению, этот сезон для меня закончен. Спасибо всем за ваши сообщения поддержки, я чувствую себя лучше. Увидимся в следующем сезоне, «синие»! Это часть игры», — написал Мудрик в своих соцсетях.

Ранее британские СМИ сообщали, что Михаил Мудрик пропустит заключительный отрезок сезона из-за сотрясения мозга, полученного в одном из предыдущих матчей.

На данный момент на счету «Челси» 60 очков в английской Премьер-лиге сезона-2023/2024. После 37 туров команда Почеттино занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

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