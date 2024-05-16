Агент Дуарте отреагировал на новость, что футболист может перейти в «Крузейро»

Агент Агусти Параха, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Алексиса Дуарте, прокомментировал информацию о том, что футболист может перейти в бразильский «Крузейро».

«Нет вероятности, что Дуарте окажется в «Крузейро». Он счастлив в Москве», — сказал Параха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось, что Алексис Дуарте попал в сферу интересов бразильского «Крузейро». Как отмечал источник, в бразильском клубе мониторят ситуацию с карьерой парагвайца в «Спартаке».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Алексис Дуарте провёл 26 матчей. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.