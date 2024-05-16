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«Жил Висенте» выкупит Гбане у «Химок» за € 500 тыс.

«Жил Висенте» выкупит Гбане у «Химок» за € 500 тыс.
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Португальский «Жил Висенте» выкупит полузащитника Романа Мори Гбане у подмосковных «Химок» за € 500 тыс. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее 23-летний кот-дивуарийский полузащитник выступал в Португалии на правах аренды. Отметим, что футболист подпишет контракт с клубом до 2027 года.

В текущем сезоне португальской Примейры Роман Мори Гбане провёл 28 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету полузащитника одна игра в Кубке Португалии.

«Химки» занимают первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда Андрея Талалаева набрала 60 очков за 32 матча. В ближайшем туре «Химки» на выезде сыграют с «Кубанью» в понедельник, 20 мая.

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