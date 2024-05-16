Руководитель ФНЛ прокомментировал подозрительный гол «Иртыша» в матче Второй лиги

Исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко высказался о подозрительном голе «Иртыша» в матче Второй лиги. Функционер резюмировал, что этот забитый мяч — следствие ошибок обороны соперника, поэтому ничего необычного в данном голе нет.

— Недавний гол «Иртыша» показался сомнительным. У вас есть уверенность, что тут с обеих сторон было желание играть в футбол?

— Смотрели этот гол с нашим департаментом проведения соревнований. По мнению наших коллег, забитый мяч — следствие ошибок обороняющейся команды соперника. Ничего необычного в этом голе нет. Подобные ошибки — часть футбола, — рассказал Атаманенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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