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Нагельсман прокомментировал выбор состава сборной Германии на домашний Евро-2024

Нагельсман прокомментировал выбор состава сборной Германии на домашний Евро-2024
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал выбор состава своей национальной команды на Евро-2024.

«Как тренер вы должны попытаться собрать 26 игроков с наиболее подходящими качествами. Мы верим, что выбранные игроки выполняют отведённую для них роль наилучшим образом. В некоторых случаях мы принимали смелые решения. Рабочую атмосферу в сборной Германии в марте оценивали многие сотрудники, которые работают в национальной команде уже давно. По их отзывам, это была лучшая рабочая атмосфера за последние годы. Поэтому мы внесли лишь несколько изменений по сравнению с мартовским составом. Мы очень рады, что многие решения, принятые в марте, сработали, и нам осталось внести лишь небольшие коррективы», — сказал Нагельсман на пресс-конференции.

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