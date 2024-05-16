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ФНЛ представила руководство для клубов Второй лиги

ФНЛ представила руководство для клубов Второй лиги
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Футбольная национальная лига представила руководство для клубов Леон Второй лиги. Об этом сообщил официальный сайт Второй лиги.

«Данное руководство создано для решения двух основных задач:

1) Показать действующим клубам потенциальные зоны роста.
2) Быстро адаптировать новых участников к процессам участия в соревновании.

В руководстве простым языком описаны различные прикладные инструкции, начиная от заявки стадиона, заканчивая привлечением болельщиков на трибуны, а также даны ответы на самые частые вопросы клубов.
Похожий подход реализован в Club Manual UEFA.

Уникальность данного руководства в том, что оно сочетает в себе личный опыт клубных сотрудников и сотрудников ФНЛ. Для его разработки лига провела специальные интервью среди клубов и департаментов, чтобы не упустить самое важное. В итоге все полезные инструкции и регламенты доступно описали и представили в этом руководстве», — написано в заявлении.

Руководство доступно по ссылке.

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