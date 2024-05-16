ФНЛ представила руководство для клубов Второй лиги

Футбольная национальная лига представила руководство для клубов Леон Второй лиги. Об этом сообщил официальный сайт Второй лиги.

«Данное руководство создано для решения двух основных задач:

1) Показать действующим клубам потенциальные зоны роста.

2) Быстро адаптировать новых участников к процессам участия в соревновании.

В руководстве простым языком описаны различные прикладные инструкции, начиная от заявки стадиона, заканчивая привлечением болельщиков на трибуны, а также даны ответы на самые частые вопросы клубов.

Похожий подход реализован в Club Manual UEFA.

Уникальность данного руководства в том, что оно сочетает в себе личный опыт клубных сотрудников и сотрудников ФНЛ. Для его разработки лига провела специальные интервью среди клубов и департаментов, чтобы не упустить самое важное. В итоге все полезные инструкции и регламенты доступно описали и представили в этом руководстве», — написано в заявлении.

Руководство доступно по ссылке.