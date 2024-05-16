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Эдерсон пропустит две последние игры сезона из-за перелома глазницы

Эдерсон пропустит две последние игры сезона из-за перелома глазницы
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Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон пропустит две последние игры сезона из-за небольшого перелома глазницы. Об этом сообщил официальный сайт «Манчестер Сити».

Бразильский вратарь получил травму во время матча 34-го тура английской Премьер-Лиги с «Тоттенхэм Хотспур» во вторник, 14 мая. С тех пор ему сделали обследование поражённой области, которое выявило небольшой перелом правой глазницы. Травма не позволит Эдерсону продолжать участвовать в оставшихся играх сезона-2023/2024.

«Все в клубе желают Эдерсону скорейшего выздоровления», — написано в заявлении клуба.

В заключительном туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» встретится с «Вест Хэм Юнайтед». Кроме этого, «горожане» сыграют с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии 25 мая.

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