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Антон вызван в сборную Германии на Евро-2024, в 2016 году он хотел играть за Россию

Антон вызван в сборную Германии на Евро-2024, в 2016 году он хотел играть за Россию
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Центральный защитник «Штутгарта» Вальдемар Антон получил вызов в сборную Германии на чемпионат Европы — 2024. В 2016 году футболист хотел выступать за национальную команду России, его родители — русскоязычные.

Антону 27 лет, за «Штутгарт» он играет с 2020-го. В нынешнем сезоне защитник провёл 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт футболиста со «Штутгартом» рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Вальдемара в € 18 млн.

Напомним, ранее сборная Германии опубликовала заявку на чемпионат Европы — 2024. Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии. Сборная Германии начнёт путь на Евро-2024 в группе A с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

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