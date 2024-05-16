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Нагельсман рассказал о травмах Вирца, Мусиалы и Зане после их вызова в сборную Германии

Нагельсман рассказал о травмах Вирца, Мусиалы и Зане после их вызова в сборную Германии
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман рассказал о травмах футболистов Флориана Вирца, Джамала Мусиалы и Лероя Зане, которые получили вызов в национальную команду на Евро-2024.

«Серьёзных опасений по поводу Вирца нет. То же самое относится к Джамалу, но он и Лерой в эти выходные играть не будут», — приводит слова Нагельсмана известный журналист Патрик Бергер в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее сборная Германии опубликовала заявку на чемпионат Европы — 2024. Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии. Сборная Германии начнёт путь на Евро-2024 в группе A с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

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