Непомнящий: «Зенит» и ЦСКА играют не на своём уровне, у обоих клубов непростые времена

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о матчах «Зенита» и ЦСКА (1:1 и 0:0, 5:4 пен.) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Зенит» и ЦСКА не играют на потенциальном своём уровне. Боязнь ошибиться приводит к такой невыразительной игре. ЦСКА в прошлый раз победил «Зенит», но если бы не было пенальти, получилась бы такая же нулевая ничья. Непростые времена переживают обе команды. Но если «Зенит» борется за чемпионство, то у ЦСКА ситуация совсем другая», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Зенит» вышел в Суперфинал Кубка России, в котором сыграет с калининградской «Балтикой». Ранее калининградцы обыграли московский «Спартак» — 1:0. Решающий матч турнира пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 2 июня.